HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hapşırmak neden rahatlatır? Hapşırma refleksi nasıl çalışır ve vücudu nasıl etkiler?

Hapşırmak neden rahatlatır? Hapşırma refleksi nasıl çalışır ve vücudu nasıl etkiler?

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.02.2025 23:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudun burun ve boğaz kısmında oluşan tahriş oluşumuna tepkime olarak gerçekleştirdiği ani ve güçlü hava çıkışı hapşırmak olarak adlandırılır. Hapşırma eylemi genel olarak burun aracılığı ile gerçekleşse de bazen ağızdan da çıkabilir. Solunum yollarındaki yabancı maddeler hapşırma yolu ile dışarı çıkar.

Hapşırmak neden rahatlatır? Hapşırma refleksi nasıl çalışır ve vücudu nasıl etkiler?

İçindekiler

  • Hapşırmak neden rahatlatır?
  • Hapşırma refleksi nasıl çalışır?
  • Hapşırma vücudu nasıl etkiler?

Hapşırmak, solunum yollarını toz, polen, çeşitli mikroplar ya da duman gibi yabancı maddelerden temizlenmesini ve arınmasını sağlar. Bu eylem sırasında akciğerlerden hızlı bir hava dışarı çıkar. Refleks olarak gelişen bu durumda daha çok burundan çıkış olsa da bazen ağızdan da çıkabilir. Hava çıkışı genel olarak çok yüksek bir hızda gerçekleşir. Hız yaklaşık olarak 160 km/saat olabilir. Boğazda ve burunda tahrişe neden olan tüm yabancı maddeler bu sayede dışarı atılırken vücudun solunum sistemi de temizlenir. Hapşırmak, enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması olarak da değerlendirilir.

Hapşırmak neden rahatlatır?

Genel olarak burunda ya da boğazda oluşan tahrişlere ya da herhangi bir biçimde vücuda giren yabancı maddelere tepki olarak meydana gelen hapşırma eylemi bir anlamda vücudun savunma mekanizmalarından biri olarak gerçekleşir. Beyin toz, duman, polen gibi yabancı ve zararlı maddeleri tespit ederek hapşırması için uyarı gönderir. Bu tepki solunum yollarındaki yabancı maddeyi temizleme amacı ile olur.

Hapşırmak vücuda bir rahatlama hissi verir. Bu rahatlama hissinin nedeni vücutta sıkışan hava ve baskının aniden dışarı atılmasıdır. Burun yollarındaki tahriş edici maddeler bu sayede temizlenir. Solunum yollarındaki baskı da hapşırma yolu ile ortadan kalkar. Bazı kişiler hapşırmayı bir tür boşalma olarak değerlendirir. Böylece kişiler psikolojik olarak da rahatlamış hissedebilir.

Hapşırma refleksi nasıl çalışır?

Hapşırma eylemi beyin sisteminin kontrol ettiği bir refleks türüdür. Burunda ya da boğazda tahrişe neden olan herhangi bir duruma karşılık olarak vücut, çeşitli sinir yolları aracılığı ile kişiye sinyaller gönderir. Bu sinyaller şu şekilde açıklanabilir:

  • Burun içindeki mukozaya bir yabancı madde dokunduğu zaman sinirler uyarılmış olur.
  • Uyarılan sinirler beyin sistemine ulaşır.
  • Beyin sistemindeki motor sinirler, karın kasları, diyafram, göğüs kasları ve solunum yollarındaki kasları tetikleyici etki yapar. Bu durum sonucunda da güçlü bir hava püskürmesi yani hapşırma eylemi meydana gelir.

Hapşırma eylemi sırasında gözler kapanır. Hızlı bir hava çıkışı meydana gelir. Çünkü vücut beynin yönlendirmesi ile boğazı ya da burunu temizler. Ayrıca hapşırma sırasında kaslar da çalışır. Göğüs ve karın kasları ile birlikte diyafram kasları da güçlü bir biçimde çalışır ve hapşırma tetiklenir.

Hapşırma vücudu nasıl etkiler?

Hapşırma eylemi, vücuda giren yabancı maddeleri temizleme amacı ile yapılan bir refleks olduğu için genel olarak vücudun sağlıklı kalabilmesini de sağlar. Bunun dışındaki etkilerinden bazıları şunlardır:

  • Kan basıncı geçici olarak artar. Çünkü hapşırma sırasında karın kasları sıkılır. Bu da geçici bir kan basıncı artışına neden olur.
  • Gözlerde basınç artışı meydana gelebilir. Çünkü hapşırma sırasında gözler sıkı sıkı kapanır. Bu da gözlerde kısa süreli olarak yaşanan bir basınç artışına neden olabilir.
  • Baş ağrısı oluşabilir. Eğer hapşırma çok güçlü ya da arka arkaya sık bir biçimde gerçekleşirse baş kısmında baskı oluşacağı için ağrı yaşanabilir.

Hapşırma eylemi vücudun savunma mekanizmalarından biridir. Bu anlamda çok etkili olan bir tepkidir ve insan sağlığını koruma konusunda etkin bir görevi vardır. Ancak bazen aşırı alerjik durumlar, reaksiyonlar ya da solunum yolu rahatsızlıkları sonucunda fazla hapşırma da olabilir. Böyle durumlar gözlemlendiğinde mutlaka ve vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
hapşırmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Liderlik koltuğunda ses getiren Galatasaray var...

Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Liderlik koltuğunda ses getiren Galatasaray var...

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maçın önüne geçen olay! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan ilginç cevap...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maçın önüne geçen olay! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan ilginç cevap...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden' diye sordu, Bilal Erdoğan 'o zaman inelim' dedi! TOGG'da dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden' diye sordu, Bilal Erdoğan 'o zaman inelim' dedi! TOGG'da dikkat çeken diyalog

Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü

Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.