HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Haraç isteyip kurşun yağmuruna tuttu: Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun'

İçerik devam ediyor

Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Önce erkek olduğu zannedilen eşofmanlı şüpheli, olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.

ÖNCE ERKEK SANILDI

ISTANBUL--KUCUKCEKMECEDE-HARAC-ICIN-ARA_717187_212134

Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP MİNİ ETEK GİYİNCE KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI

ISTANBUL--KUCUKCEKMECEDE-HARAC-ICIN-ARA_717190_212134

Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

ISTANBUL--KUCUKCEKMECEDE-HARAC-ICIN-ARA_717193_212134

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadını bıraktığı yeri polislere söyledi. Polis bu bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

CEP TELEFONUNDA 'SENDE Mİ TETİKÇİ OLDUN' GİBİ MESAJLAR BULUNDU

ISTANBUL--KUCUKCEKMECEDE-HARAC-ICIN-ARA_717194_212134

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu belirtildi. Şüphelinin telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sende mi tetikçi oldun' gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.

ISTANBUL--KUCUKCEKMECEDE-HARAC-ICIN-ARA_717611_212134

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü tatil beldesinde müzik yasağı! Nedeni de...Ünlü tatil beldesinde müzik yasağı! Nedeni de...
Muğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralıMuğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede ve dünyadaki istikrar Türkiye-ABD ortaklığından geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede ve dünyadaki istikrar Türkiye-ABD ortaklığından geçiyor"

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Konutta kira fiyatlarının düşeceği tarihi verdi!

Konutta kira fiyatlarının düşeceği tarihi verdi!

Vergide yeni dönem başlıyor!

Vergide yeni dönem başlıyor!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi

Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.