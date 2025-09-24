HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Harcayıp harcayıp yalan uydurmuş! Babaannesinin emekli maaşını çeken genç çuvalladı

Bursa'da 23 yaşındaki genç, babaannesinin emekli maaşını çektikten sonra eve dönerken gasbedildiğini söyledi. Yaralanan genç tedavi edildikten sonra ifade verdi ancak çok geçmeden foyası ortaya çıktı. Gasp iddiasını uydurduğunu itiraf eden genç, babaannesinin emekli maaşının akıbetini de açıkladı.

Harcayıp harcayıp yalan uydurmuş! Babaannesinin emekli maaşını çeken genç çuvalladı

Babaannesinin emekli parasını harcayan gencin gasp yalanını polis bozdu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, genç adam babaannesinin emekli maaşının bir kısmını harcayıp bunu gizlemek için gasbedildiği yalanını söylediği itiraf etti.

Harcayıp harcayıp yalan uydurmuş! Babaannesinin emekli maaşını çeken genç çuvalladı 1

PARAYI ÇEKTİ, EVE DÖNERKEN "GASBEDİLDİM" DEDİ

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.T. (23), babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çekerek eve götürmek üzere yola çıktı. Sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını, telefonunun ve cebindeki paranın gasbedildiğini öne sürdü. Olay sırasında yere düşerek yaralanan genç, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Harcayıp harcayıp yalan uydurmuş! Babaannesinin emekli maaşını çeken genç çuvalladı 2

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen S.T.’nin beyanları üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı. Ancak yapılan araştırmalar ve gencin çelişkili ifadeleri sonucu olayın gerçek olmadığı anlaşıldı.

Harcayıp harcayıp yalan uydurmuş! Babaannesinin emekli maaşını çeken genç çuvalladı 3

İTİRAF GELDİ: MAAŞI HARCADIM

S.T., polis sorgusunda gasp iddiasını uydurduğunu itiraf etti. Gencin, babaannesinin maaşının bir kısmını harcadığı ve bunu gizlemek için yalan söylediği belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın askerler canlı canlı hayvan yedi! O anlar mide bulandırdı Kadın askerler canlı canlı hayvan yedi! O anlar mide bulandırdı
Küçücük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, fark edilince topukladı Küçücük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, fark edilince topukladı

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da bir araç şarampole yuvarlandıAntalya'da bir araç şarampole yuvarlandı
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandıIğdır’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı gasp para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.