Küçücük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, fark edilince topukladı! Gaziantep'te infial uyandıran anlar

Gaziantep'te infial uyandıran bir olay yaşandı. Bir şahıs sokakta yürüyen 9 yaşındaki kız çocuğunun önce peşine takılarak çocuğu kaçırmaya çalıştı. Ancak çocuk takip edildiğini fark edince rüzgar tersine döndü. Bu kez kaçmaya çalışan, şüpheli şahıs oldu. Şahsın hem çocuğu takip ettiği hem de durumu fark eden mahalleliden kaçtığı görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı.

Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi. Çocuk kimliği belirsiz kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOCUĞU UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen 9 yaşındaki kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı.

BU KEZ MAHALLELİ ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü. Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin kovaladığı şüpheli izini kaybettirerek gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocuğu kaçırma girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kızı bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği ve vatandaşların durumu fark etmesiyle şüphelinin mahalleden hızla uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çocuk kaçırma çocuk
