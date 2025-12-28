Haritalarda var, BM'de yok: İsrail'in Somaliland kararı dünyayı ayağa kaldırdı

Somaliland, 1991 yılında Somali’den ayrıldığını ilan etmiş ancak cuma gününe dek hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmamıştı. İsrail’in kararı ilk olma özelliği taşıması nedeniyle uluslararası dengeleri de hareketlendirdi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Al Jazeera'da yer alan habere göre; Somali hükümeti, İsrail’in bu adımını ülkenin egemenliğine açık bir müdahale olarak nitelendirdi ve bunun bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. Mogadişu yönetimi, tanıma kararının geri çekilmesini talep etti.

Afrika Birliği de İsrail’in kararına karşı çıkarak, bunun kıta genelinde tehlikeli bir örnek oluşturabileceğini savundu. Birlik yetkilileri, Afrika’da sınırların değiştirilmesine yönelik her türlü adımın yeni krizlere yol açabileceği görüşünü yineledi.

Benzer açıklamalar Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da geldi. Yapılan ortak değerlendirmelerde, İsrail’in kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Somali’nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE İLK TEPKİ GÖSTERENLERDEN OLMUŞTU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini belirtmişti. Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"İsrail’in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail’in bu adımı, Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır.

Afrika Boynuzu’nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir."

AVRUPA VE ASYA’DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Avrupa Birliği ise daha temkinli bir dil kullanarak Somali’nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi ve taraflara diyalog çağrısında bulundu. Çin, Pakistan, İran, Suudi Arabistan ve Nijerya gibi birçok ülke de İsrail’in kararını eleştiren açıklamalar yaptı.

Filistin yönetimi ve Hamas da tanımayı reddedenler arasında yer aldı. Açıklamalarda, bu adımın bölgesel barışa katkı sağlamayacağı görüşü dile getirildi.

TRUMP: NE OLDUĞUNU BİLEN VAR MI?

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post’a verdiği röportajda, Somaliland’ı tanıyıp tanımayacağı sorusuna, "Hayır. Bunu inceleyeceğiz. Ben birçok şeyi inceliyorum ve her zaman harika kararlar alıyorum ve bunlar doğru çıkıyor. Somaliland’ın gerçekten ne olduğunu bilen var mı?" diye yanıt vermişti. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Aralık Pazartesi günü yapacağı görüşmede öncelikli konuların Gazze’deki ateşkes ve Birleşmiş Milletler onaylı çerçeve kapsamında devam eden yeniden yapılanma çalışmaları olacağını ifade etmişti.

SOMALİLAND CEPHESİNDE “TARİHİ AN” VURGUSU

Uluslararası tepkilere karşın Somaliland yönetimi ise İsrail’in kararını “tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Açıklamada bu gelişmenin uluslararası alanda yeni kapılar açabileceği ve diplomatik temasların artmasına zemin hazırlayabileceği savunuldu.

DÜNYANIN TANIMADIĞI ÜLKE

Afrika Boynuzu’nda net sınırlarıyla haritalarda ayrı bir bölge olarak görünen Somaliland; kendi bayrağı, yönetimi, parlamentosu ve para birimiyle fiilen bir devlet gibi işliyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuk nezdinde Somali’nin bir parçası kabul edildiği için resmi olarak tanınmıyor. Bu nedenle Somaliland, dijital haritalarda yer alsa da uluslararası kuruluşların masasında hala yok sayılan ender siyasi yapılardan biri olarak dikkat çekiyor.