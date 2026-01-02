HABER

Harkiv’e düzenlenen Rus füze saldırısında 20’den fazla kişi yaralandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu 1 alışveriş merkezi yıkıldı, binalar ve araçlar hasara uğradı.

Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’ya ait iki balistik füzenin bir konut binasına isabet etmesi sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda 20’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’ya ait iki balistik füzenin bir konut binasına isabet etmesi sonrası olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda 20’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

(AA)

Kaynak: AA

