Harkiv’e düzenlenen Rus füze saldırısında 20’den fazla kişi yaralandı

Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’ya ait iki balistik füzenin bir konut binasına isabet etmesi sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda 20’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’ya ait iki balistik füzenin bir konut binasına isabet etmesi sonrası olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda 20’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

