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Harran Ovası'nda 40 dönüm ekili arazi yandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hasat zamanı gelen buğday tarlasında çıkan yangında 40 dönümlük alan küle döndü.

Harran Ovası'nda 40 dönüm ekili arazi yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Gögeç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangının fark eden mahalleli kazma, kürek ve traktörlerle bölgeye gitti. Alevlerin arasına dalan vatandaşlar, yayılıp diğer tarlalara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen küle döndü. Yangını kontrol altına alan ekipler, kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Harran
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