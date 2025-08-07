HABER

Harvard’dan çarpıcı yeni araştırma: Alzheimer tedavisine karşı yeni umut! Uzmanlar: "Bu büyük bir dönüm noktası olabilir"

Harvard Tıp Fakültesi’nde yürütülen yeni bir araştırma, beyindeki doğal lityum seviyelerinin, Alzheimer hastalığının ilerlemesini doğrudan etkileyebileceğini ortaya koydu. Uzun süredir bipolar bozukluk ve depresyon tedavisinde kullanılan lityumun, aslında vücutta çok düşük düzeylerde doğal olarak bulunduğu ve hücresel işleyişte temel bir rol oynadığı ilk kez bilimsel olarak kanıtlandı.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, lityum elementinin Alzheimer hastalığı ve beyin yaşlanmasıyla mücadelede kritik bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

LİTYUM, RUH HALİ DENGELEYİCİ OLARAK BİLİNİYOR

Lityum, tıpta uzun süredir bipolar bozukluk ve depresyon tedavisinde kullanılan bir ruh hali dengeleyici olarak biliniyor. Ancak araştırmacılar, bu metalin vücutta doğal olarak çok küçük miktarlarda bulunduğunu ve C vitamini ya da demir gibi temel bir element olarak hücresel işleyişte rol oynadığını ilk kez kanıtladı.

YENİ ARAŞTIRMA

Araştırmada, normal farelerin diyetinden lityum çıkarıldığında beyinlerinde iltihaplanma, nöronal hasar ve Alzheimer benzeri yapısal değişiklikler geliştiği gözlemlendi. Alzheimer’a yatkın genetik farelerde ise amiloid plaklar ve hafıza kaybı daha hızlı ilerledi.

"BU BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Araştırmaya göre, Alzheimer hastalarının beyinlerinde biriken amiloid beta plakları, lityum moleküllerini tutarak ‘mikroglia’ adı verilen bağışıklık hücrelerinin bu zararlı proteinleri temizlemesini engelliyor.

Bu durum, beynin kendi çöp temizleme sisteminin çökmesine neden oluyor. İnsan beyin örnekleri üzerinde yapılan analizlerde, Alzheimer hastalarında düşük lityum seviyeleri tespit edildi.

Bu bulgu, Massachusetts General Hospital, Duke ve Washington Üniversitesi’ndeki diğer beyin bankalarında da doğrulandı. Araştırmanın başyazarı Prof. Bruce Yankner, "Bu yaklaşım, Alzheimer'ın tüm temel patolojilerini hedef alıyor. Eğer insanlar üzerinde de benzer sonuçlar alınırsa, bu büyük bir dönüm noktası olabilir" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
alzheimer Lityum Harvard Üniversitesi
