Önce Rümeysa Öztürk şimdi de Prof. Dr. Cemal Kafadar... ABD'den peş peşe skandal kararlar! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki! "İfade hürriyetini köleleştirme çabasıdır..."

Geçtiğimiz günlerde ABD'de Türk doktora öğrenci Rümeysa Öztürk 'Hamas destekçisi' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Vizesi iptal edilen Öztürk'ten sonra ikinci skandal da Harvard Üniversitesi'nden geldi. Harvard Üniversitesi'ndeki Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nin (CMES) direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevinden alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından ABD'deki skandal kararla ilgili yeni bir paylaşım geldi. Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"AKADEMİK DÜŞÜNCEYİ SİYONİSTLEŞTİRMEK"

"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.

Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."

Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.



Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist… — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 29, 2025

RÜMEYSA ÖZTÜRK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise konuyla ilgili Öztürk'ün, vizesinin iptal edileceğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.