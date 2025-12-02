HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasadı biten patateste depolama süreci başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patates hasadı sona ererken, ürünün satış fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.Türkiye’nin patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patates hasadının tamamlanmasıyla birlikte çiftçiler ve işçiler için yoğun depolama süreci başladı.

Hasadı biten patateste depolama süreci başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patates hasadı sona ererken, ürünün satış fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patates hasadının tamamlanmasıyla birlikte çiftçiler ve işçiler için yoğun depolama süreci başladı.

İlçenin verimli topraklarında yetişen meşhur agria cinsi kışlık patates, hasadın sona ermesiyle tarlalardan depolara taşınıyor. Ürün işçilerce tek tek ayıklanarak kalite sınıflarına göre ayrılıyor. Ardından özel havalandırmalı depolama sistemlerinde muhafaza edilerek kış sezonu boyunca tüketiciye ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Patates tedarikçilerinden Hasan Camcı hasadın verimli geçtiğini ifade etti. Camcı, rekoltenin iyi olduğunu kaydederek, önümüzdeki yıldan da umutlu olduklarını dile getirdi. Fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü de belirten camcı, bu yıl birinci sınıf patatesin kilogram fiyatının 15-18 TL arasında satıldığını söyledi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleriDiyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.