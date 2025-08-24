HABER

Hasadı bu ay başlamıştı! Fındıkta gizli tehlike: "Tozu..."

Karadeniz’de genel olarak ağustos ayında başlayan fındık hasadı sürüyor. Fındığın toplanması, işlenmesi ve kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor. Aile boyu tarım yaygın oluyor. Buna bağlı olarak da kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi’nde genel olarak ağustos ayında başlayan fındık hasadı devam ederken, bir yandan da olgunlaşan ürününü toplayan üreticiler, kurutma mesaisini sürdürüyor. Bölgede bahçelerde olgunlaşan fındığın toplanması ve işlenmesin yanı sıra kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, sıcak havada uzun süreli ağır tarım faaliyetlerinin sıvı ve mineral kaybına neden olduğunu, uyku düzenini bozduğunu, bu nedenle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve özellikle yaşlıların fındık hasadı döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

‘ASTIMI OLANLAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle Trabzon, Giresun ve Ordu’da, fındık tarımının yoğun olarak yapıldığı bu bölgelerde fındık sezonuna mahsus bazı hastaları görmeye başladık. Fındık işçiliği zor bir işçilik sıcak havada saatler boyunca ağır fiziksel koşullarda çalışılıyor. Bu mevsimde astımı ve alerjik nezlesi olanlar bizlere ataklarla geliyorlar. Aşırı duyarlılık zatürresi yaşayan hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

‘YORULMANIN DA ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR VAR’

Solunum yolu hastalığı bulunanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Hastalar, nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, boğazda ve gözlerde yanma, sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerle hastaneye başvuruyor. Solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatışlar da başlıyor. Eğer bu tür rahatsızlığı olan hastalarımız var ise onların kendilerine dikkat etmelerinde fayda var. Kişinin ortamda bulunması yeterlidir; tozu ve polenleri soluduğu için dikkat etmek lazım. Aşırı efor ve yorulmanın da ortaya çıkardığı sorunlar var. Aşırı terleme ve buna bağlı sıvı kaybı yaşanıyor. Mineral kaybı yaşanıyor ve uyku düzeni de bozuluyor. Bu dönemde bütün aile bir araya geliyor. Bölge dışından gelenlerle hep birlikte olunuyor. Aile boyu tarım yaygın oluyor. Buna bağlı olarak da kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor. Buna bağlı sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu mevsimde sağlığı koruma noktasında dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

