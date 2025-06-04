Hasan Akgün'den tutuklandıktan sonra ilk mesaj: ‘Başımı eğmedim, eğmeyeceğim!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 4 farklı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 isim arasında yer alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kararın ardından Hasan Akgün'ün X hesabından Büyükçekmece halkına seslenen bir mesaj yayınladı.

Mesajına "Sevgili Büyük Büyükçekmece Ailem, Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Değerli Yurttaşlarım, Bugün bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet yoktur. Adalet halkın ekmeğidir." ifadeleriyle başlayan Akgün şunları kaydetti:

"BAŞKANLIĞIMA İFTİRALARLA, KUMPASLARLA GÖLGE DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR"

"Bugün, 'Yarım Asırlık' hizmet yolculuğumda, alın terimle, gece gündüz çalışarak; rantın değil halkın yanında durarak yürüttüğüm belediye başkanlığı görevime iftiralarla, kumpaslarla gölge düşürülmek isteniyor.

Ama bilin ki; Ben bu göreve koltuk için değil, milletin iradesiyle hizmet etmek için geldim.

Her zaman önce halk dedim, önce memleket dedim.

"BÜYÜKÇEKMECE, SUSMAZ! HASAN AKGÜN SUSMAZ"

Tutukluluk kararı, şahsıma değil, halkın iradesine vurulmak istenen bir darbedir. Ama bu halk, iradesine sahip çıkmayı çok iyi bilir. Büyükçekmece, susmaz! Hasan Akgün susmaz!

Ben bu topraklarda dürüst belediyeciliğin ne demek olduğunu gösterdim. Güneş balçıkla sıvanmaz.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır.

Bugün demir kapıların ardına konulsam da vicdanlarda özgürüm. Çünkü başım dik, yüreğim rahat.

Çünkü ben hiçbir zaman kul hakkı yemedim. Ben sadece ve sadece Büyükçekmece için çalıştım.

"BAŞIMI EĞMEDİM, EĞMEYECEĞİM"

Sizden tek isteğim var: Birliğimizi, inancımızı, mücadele azmimizi kaybetmeyelim. Karanlığı hep birlikte dağıtacağız. Ben yine aranıza döneceğim. Yine beraber çalışacağız, yine beraber güleceğiz. Ve o gün geldiğinde, bu hukuksuzluğu yazanlar halkın vicdanında mahkum olacak.

Ben Hasan Akgün’üm.

Başımı eğmedim, eğmeyeceğim!"