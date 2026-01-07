HABER

Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye katılır katılmaz CHP'ye yüklendi: "Memlekete hizmet etmeye geldik"

CHP'den ihracının istenmesinin ardından sert sözlerle partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin bugünkü grup toplantısına katılan Çakır, yeni partisinin sıralarını coşkuyla selamlarken, "Memlekete hizmet etmeye geldik" dedi. Çakır'ın CHP ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

Devrim Karadağ

CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden ve parti yönetimini çok sert sözlerele eleştiren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katıldı. Bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Mersin Milletveikili Hasan Ufuk Çakır, yeni partisinin sıralarını coşkuyla selamladı.

"PİSLİĞİN, İFTİRANIN KARŞISINDA DURMAK İÇİN GELDİK"

AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Çakır, "Memlekete hizmet etmeye geldik, haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar net" açıklamasını yaptı.

CHP YÖNETİMİNE ÇOK SERT SÖZLER

Eski partisi CHP için de zehir zemberek açıklamalarda bulunan Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz" dedi.

