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Hasankeyf Tüneli girişinde feci kaza: 12 yaralı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde iki otomobilin tünel girişinde çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasankeyf Tüneli girişinde feci kaza: 12 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gercüş-Batman karayolu Hasankeyf Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş istikametinden Batman yönüne gitmekte olan sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobiller, tünel girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya dönerken olay yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada toplam 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ş. Ç. (38), B. A. (18), M. A. (11), E. E. Ç. (9), U. A. Ç. (4) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi Gercüş Devlet Hastanesi’ne; kimlikleri henüz belirlenemeyen diğer 6 kişi ise Hasankeyf Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle tünel girişinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Hasankeyf Tüneli girişinde feci kaza: 12 yaralı 1

Hasankeyf Tüneli girişinde feci kaza: 12 yaralı 2

Hasankeyf Tüneli girişinde feci kaza: 12 yaralı 3

Hasankeyf Tüneli girişinde feci kaza: 12 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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