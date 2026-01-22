HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasankeyf’te tütün denetimi: Halk sağlığı için sahaya indiler

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te, tütünle mücadele kapsamında kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Hasankeyf’te tütün denetimi: Halk sağlığı için sahaya indiler

Sağlık ekipleri, emniyet ve zabıta eşliğinde ilçedeki işletmeleri mercek altına aldı. Denetimler sırasında, tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hasankeyf’te tütün denetimi: Halk sağlığı için sahaya indiler 1

Yürürlükteki mevzuat kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatılırken, gerekli uyarılar yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, tütünle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi ve iş birliği içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Hasankeyf’te tütün denetimi: Halk sağlığı için sahaya indiler 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki! Tuncer Bakırhan'a "Haddini bil" çıkışıMHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki! Tuncer Bakırhan'a "Haddini bil" çıkışı
İstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktıİstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.