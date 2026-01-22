Hasankeyf’te tütün denetimi: Halk sağlığı için sahaya indiler

Sağlık ekipleri, emniyet ve zabıta eşliğinde ilçedeki işletmeleri mercek altına aldı. Denetimler sırasında, tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yürürlükteki mevzuat kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatılırken, gerekli uyarılar yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, tütünle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi ve iş birliği içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA