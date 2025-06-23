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Hasara neden oldu! Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hasara neden oldu! Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısında yangın

Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Bazı apartman sakinlerinin yangını söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli
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