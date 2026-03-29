HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilmişti! Küçük kız trafik kazası geçirdi

İçerik devam ediyor

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan T.T.'nin tedavisi sürüyor. Ayrıca bir sosyal medya hesabı üzerinden T.T. ve ailesine yönelik gelen tehdit paylaşımın ardından kazanın yaşanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TACİZ DAVASINDA MÜŞTEKİ

Öte yandan, T.T.'nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi.

KAZANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca kazanın zamanlaması da dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya hesabı üzerinden T.T. ve ailesine yönelik gelen tehdit paylaşımın ardından kazanın yaşanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu davada tutuksuz yargılanan Hasbi Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Görele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.