Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilmişti! Küçük kız trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TACİZ DAVASINDA MÜŞTEKİ

Öte yandan, T.T.'nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi.

KAZANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca kazanın zamanlaması da dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya hesabı üzerinden T.T. ve ailesine yönelik gelen tehdit paylaşımın ardından kazanın yaşanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu davada tutuksuz yargılanan Hasbi Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

