Hasköy’de tilkilerin dron ile imtihanı

Muş’un Hasköy ilçesinde dağ yamacında ilerleyen iki tilki, dron kamerasına yansıdı.

Muş’un Hasköy ilçesinde çekim yapan bir doğa gözlemcisi, arazide yiyecek aradığı tahmin edilen iki tilkiyi görüntüledi. Doğal ortamlarında ilerleyen tilkiler, bir süre sonra üzerlerine doğru yaklaşan dronun sesini fark etti.
Kısa süreli duraksayan hayvanlar, dronun havadaki hareketine tepki vererek yön değiştirdi. Ardından hızla bölgeden uzaklaşan tilkilerin o anları dron kamerası tarafından kaydedildi. Doğal yaşamdan kaydedilen görüntülerde, tilkilerin temkinli davranışları dikkat çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

