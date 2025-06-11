Yumurta, en yaygın tüketilen besinlerden biri olarak kabul edilir. Bir yumurtada 78 kalori, 0.6 gram karbonhidrat, 6 gram protein, 5 gram yağ, 86 miligram fosfor, B12 vitamini, selenyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunur. Besin değeri oldukça yüksek olan yumurta lezzeti ile olduğu kadar farklı formları ile insan sağlığına olan faydaları sayesinde de dünya genelinde en çok tüketilen besinler arasında yer almaktadır.

Haşlanmış yumurta, yağda yumurta gibi farklı çeşitleri yapılabilen yumurta sarısı ile ayrı beyazı ile ayrı özelliklere sahiptir. İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen ve kabul edilen yumurta, özellikle bebeklerin ve çocukların gelişim süreçleri için de oldukça destekleyici bir besin olarak bilinir.

Haşlanmış yumurtanın faydaları nelerdir? Haşlanmış yumurta neye iyi gelir?

Yumurtanın büyüklüğü, lezzeti ya da faydaları nasıl bir ortamda yetişen tavuğun yumurtası olduğuna göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bir yumurtanın kalorisi ortalama olarak 70 ya da 80 kalori civarındadır. Bu özelliği ile diyet listelerinde de yer alabilen yumurtanın en bilinen özelliklerinin başında uzun süre tok tutması gelir. Bu yüzden ramazan ayı boyunca birçok kişi sahur menüsünde de yumurtaya yer verir.

Genel olarak yumurtanın en bilinen ve tespit edilen faydalarından bazıları şunlardır:

Göz hastalıklarının oluşmasına engel olabilir.

Çok yüksek besin değeri olduğu için uzun süre tokluk hissi verir.

Kalp sağlığını koruyucu ve destekleyicidir.

Güçlü bir protein kaynağıdır.

Antioksidan içerir.

Diyet yapan kişilerin porsiyon kontrolüne yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İyi kolesterol değerini arttırır.

Kemikleri güçlendirir.

Dişleri güçlendirir.

Sarkopeniyi önleme konusunda etkilidir.

Haşlanmış yumurtanın cilde faydaları nelerdir?

Beyazı ve sarısı ile ayrı ayrı faydalı olduğu tespit edilen yumurta haşlanmış hali ile de son derece faydalıdır. Haşlanmış yumurta yağda pişirilen yumurtadan çok daha sağlıklı olur. Çeşitli yararları olan haşlanmış yumurtanın beyazının faydaları yumurtaya alerjisi olan kişiler dışında genel olarak oldukça yüksektir.

Haşlanmış yumurtanın sadece beyazında içerdiği bileşenlerle şu yararları vardır:

A, D ve E vitaminleri içerir.

B grubu vitaminleri açısından zengindir. (B, B2, B5, B9, B12)

Manganez içerir.

Magnezyum içerir.

Potasyum ve kalsiyum açısından zengindir.

Çinko, fosfor, demir ve sodyum açısından zengin bir besindir.

Haşlanmış yumurtanın sarısı ise şu faydalara ve özelliklere sahiptir:

Kalp dostu olarak bilinir.

Kemik iliği ve beyin için faydalıdır.

Retinayı korur.

Cilde faydalıdır.

Saçları besleyicidir.

Kalp damarlarını korur.

Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.

Gözleri serbest radikallere karşı korur.

Gebelikte haşlanmış yumurtanın faydaları ise hem bebek hem de anne için geçerlidir. Fetal hücrenin büyümesi ve bölünmesi için gerekli ve faydalı olarak bilinen yumurta, çeşitli riskleri azaltır. Bu risklerin başında nöral tüp defekti gelir. DNA üretilmesi, bebeğin gelişmesi ve büyümesi, sinir sisteminin işlevleri ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için de yumurta önerilir. Haşlanmış olarak tüketilmesi daha faydalı olan yumurta doktorlar tarafından da hamilelere önerilebilir.

Haşlanmış yumurtanın suyu içilir mi?

Tüm bunlara ek olarak haşlanmış yumurtanın suyunun faydaları da özellikle kemikleri güçlendirmesi açısından son derece önemli olarak kabul edilir. Yumurtanın suyu güçlü kemiklerin oluşumuna yardımcı olur. Bu yüzden yumurtaları aldıktan sonra haşlamadan önce iyice yıkamak gerekir. Çünkü haşlanmış yumurtanın suyu eklem ağrılarına ve vücutta oluşan iltihabın giderilmesine de yardımcı olan bir besindir.

Yumurtanın kaynatıldığı su yumurtanın kendi içerdiğinden daha fazla kalsiyum içermektedir. Bu yüzden kaynayan yumurtanın suyunun kemik erimesi ya da kemiklerde oluşan ağrı gibi hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiştir.

Kabuğu ile de şifa dağıtan yumurta kırıldıktan ya da haşlandıktan sonra atılmamalıdır. Yumurtanın kabukları cilde iyi gelen bileşenler içerir. Bu yüzden yumurta kabuğu çeşitli doğal maskelerin yapımında da yer alabilmektedir.