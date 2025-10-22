HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasret’in cesedi kuyuda bulunmuştu! Cinayet şüphelisi 5 kişinin katili çıktı

Türkiye’nin konuştuğu Hasret Akkuzu cinayetinde dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Zonguldak'ta su kuyusunda bulunan cesedin Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirlenmişti. Hasret’in ölümü ile ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi Deniz Boyacı da Aydın'da yakalandı. Hasret’in cinayet şüphelisi Boyacı’nın ise 5 kişinin katili olduğu belirlendi.

Hasret’in cesedi kuyuda bulunmuştu! Cinayet şüphelisi 5 kişinin katili çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu’nun (17) cinayet şüphelisi olduğu belirtilen Deniz Boyacı (41), Aydın’da yakalandı. 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan Deniz Boyacı'nın açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu’nun ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim’den beri kayıp olan Akkuzu’ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Akkuzu’nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Hasret’in cesedi kuyuda bulunmuştu! Cinayet şüphelisi 5 kişinin katili çıktı 1

AYDIN’DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu’yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın’da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu’nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı’nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Hasret’in cesedi kuyuda bulunmuştu! Cinayet şüphelisi 5 kişinin katili çıktı 2

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı’nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak’a getirileceği bildirildi.Kaynak: DHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcılar kendi ses ve görüntülerinden "dijital ikiz" oluşturabilecek, telif geliri elde edebilecekKullanıcılar kendi ses ve görüntülerinden "dijital ikiz" oluşturabilecek, telif geliri elde edebilecek
Türkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Cansız bedeni kamyonda bulunduTürkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Cansız bedeni kamyonda bulundu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak Çaycuma kuyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.