HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasta kadının imdadına paletli araçla AFAD yetişti

Gaziantep'te bir köyde rahatsızlanan kadının imdadına, sağlık ve AFAD ekipleri yetişti. Hasta kadın, olumsuz hava şartlarına rağmen paletli kar aracıyla köyden alındıktan sonra ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Hasta kadının imdadına paletli araçla AFAD yetişti

Şehitkamil ilçesinin kırsal Bayatlı Mahallesi'nde şeker ve astım rahatsızlığı bulunan Sultan Şüngör (51), nefes darlığı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine kırsal mahalleye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşamayınca bölgeye paletli kar aracıyla AFAD ekipleri sevk edildi.

Hasta kadının imdadına paletli araçla AFAD yetişti 1

AFAD EKİPLERİ, MAHALLEYE GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Vatandaşların da traktörle destek verdiği çalışmalar neticesinde paletli kar aracıyla AFAD ekipleri, mahalleye güçlükle ulaştı. Zorlu hava ve karlı kaplı yol şartlarına rağmen mahalleye ulaşan ekipler, Şüngör'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık durumu stabil hale getirilen Şüngör, paletli araçla mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin ambulansla bekletildiği noktaya getirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa teslim edilen Şüngör, hastaneye sevk edildi.

Hasta kadının imdadına paletli araçla AFAD yetişti 2

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdiÜzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdi
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştüMİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep afad hasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.