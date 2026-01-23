HABER

Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile başka bir hastaneye nakil gerçekleştiren ambulansın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Adapazarı- Mudurnu Yolu Batakköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Y.E. idaresindeki otomobil ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) hasta nakli gerçekleştiren ambulans çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ilk müdahaleyi kazaya karışan ambulanstaki sağlık ekipleri yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

kaza
