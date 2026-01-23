Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

D-140 kara yolunun Adapazarı- Mudurnu Yolu Batakköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Y.E. idaresindeki otomobil ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) hasta nakli gerçekleştiren ambulans çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ilk müdahaleyi kazaya karışan ambulanstaki sağlık ekipleri yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır