HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat! Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar nelerdir?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarda hastalık riski de artış gösterdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Hatipoğlu, okul dönemlerinin genellikle "hastalık dönemi" olarak bilindiğini belirterek, sık hastalanan çocukların hem okula adaptasyonunun hem de başarılarının olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat! Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar nelerdir?

Hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Burçin Hatipoğlu, okula giden çocukların hijyen kurallarına dikkat etmediklerinde çeşitli hastalıklara yakalanabileceğini söyledi.

Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat! Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar nelerdir? 1

ÇOCUKLARIN EN SIK GEÇİRDİĞİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Uzm. Dr. Hatipoğlu, “Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar, soğuk algınlığı ve bademcik enfeksiyonu gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, viral döküntülü hastalıklar, bağırsak enfeksiyonları, orta kulak iltihabı ve idrar yolu enfeksiyonu sayılabilir" dedi.

Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat! Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar nelerdir? 2

"ELLER SIK SIK YIKANMALI"

Bu enfeksiyonlardan korunmanın yollarını aktaran Uzm. Dr. Hatipoğlu, “Öncelikle çocukların her besin grubundan dengeli ve düzenli beslenmesi çok önemlidir, özellikle de C vitamininden zengin beslenmek ve bol sıvı gıda tüketimi hem hastalık esnasında iyileşmeyi hızlandırır hem de hastalıklardan korunmak için önemli rol oynamaktadır. Ayrıca düzenli ve yeterli sürede uyku, temiz ve açık ortamda fiziksel aktivite de çocukların bağışıklığını pozitif yönde desteklemektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları kalabalık ve kapalı ortamlarda çok hızlı yayılabildiği için okullarda hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Elleri sık sık yıkamak, elleri burun ve ağza dokundurmamak, sınıf ortamını sık sık havalandırmak ve okullarda ortak kullanım alanlarının ve eşyalarının düzenli temizlendiğinde emin olmak bulaş ihtimali en aza indirecektir. Ayrıca hastalık semptomları olan çocuğu okula göndermemek de hastalığın yayılımını engellemek için en önemli önlemdir" diye konuştu.

Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat! Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar nelerdir? 3

"HAVALANDIRMA DA ÖNEMLİ"

Bazen kalabalık alanlarda tuvaletlerde hijyen eksikliğinin olabileceğine değinen Uzm. Dr. Hatipoğlu, “İdrar tutan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırma problemleri artmakta olup ayrıca yeterince temiz olmayan tuvaletlerden de bulaş yoluyla enfeksiyon kapma riski oluşmaktadır. Özellikle okullar gibi kalabalık ve ortak kullanım alanlarıyla öğrenci yurtlarında, havalandırma sistemleri düzenli ve etkin çalışıyor olması veya düzenli aralıklarla pencerelerin açılıp ortamın havalandırılması damlacık yolu ile bulaşan solunum sistemi enfeksiyonlarında korunmak için gereklidir. Aynı şekilde öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde de hijyen kurallarına uyulması, hazırlanan yemeklerin temizliğine ve uygun şartlarda muhafaza edilmesine dikkat edilmesi, bağırsak enfeksiyonlarından ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için etkili yöntemlerdendir" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!
İstanbul’da kız öğrenci yurdundaki olay infial yaratmıştı! Adliyeye sevk edildilerİstanbul’da kız öğrenci yurdundaki olay infial yaratmıştı! Adliyeye sevk edildiler

Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon soğuk algınlığı okul çocuk sağlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.