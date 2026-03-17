HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ramazan Bayramı'nda plan yapanlar dikkat! AKOM ve Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek

Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan bayramda hava durumuna dair peş peşe uyarılar yapıldı. Önümüzdeki günler için yayımlanan ava durumu tahminleri bayramda gezme planı yapanları üzecek cinsten. Ülkemiz 4 gün boyunca yağışlı bir sistemin altına girecek. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri...

Bayramda hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklandı. 18 Mart Çarşamba günü batı illerinde başlayacak sağanak yağışların, ilerleyen günlerde tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

BAYRAMDA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

Çarşamba günü batı illerinde başlayacak sağanak yağışların daha sonra tüm yurdu etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı arefesinde yani 19 Mart Perşembe günü, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar, bu iller dışında kalan tüm illerde ise sağanak yağış etkili olacak.

Bayramın birinci günü yani 20 Mart Cuma günü, Erzurum, Ağrı, Kars ile Ardahan'a ek olarak Muş, Bitlis ve Hakkari'de sağanak yağış kara dönerken diğer bütün illerde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

GÜN GÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

18 MART ÇARŞAMBA

19 MART PERŞEMBE

20 MART CUMA

21 MART CUMARTESİ

BİR UYARI DA AKOM'DAN

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı.

Açıklamada, "İstanbul'da hafta ortasına (çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un İstanbul için gün gün hava durumu tahmini şu şekilde:

17 Mart Salı: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mart Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

20 Mart Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni karar verildi! 2 kez hastaneye kaldırılmıştıYeni karar verildi! 2 kez hastaneye kaldırılmıştı
Erzurum’da kaçak avcılar yaban keçisini yaraladıErzurum’da kaçak avcılar yaban keçisini yaraladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji bayram sağanak sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.