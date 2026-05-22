HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çöpte 33 ölü kedi bulundu! İzmir'de korkunç manzara

İçerik devam ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önünde 33 kedi ölüsü bulundu. Korkunç manzara sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç bir vahşet yaşandı. Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, dün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu.

33 KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU

Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi.

Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Çöpte 33 ölü kedi bulundu! İzmir de korkunç manzara 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’daki sıra dışı "gergedan boynuz"lu koç görenleri şaşırtıyorBursa’daki sıra dışı "gergedan boynuz"lu koç görenleri şaşırtıyor
Yer: Denizli! Cani eski koca cinayeti 10 yıl sonra itiraf ettiYer: Denizli! Cani eski koca cinayeti 10 yıl sonra itiraf etti

Anahtar Kelimeler:
İzmir kedi çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Servetiyle dikkat çekmişti! Evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Servetiyle dikkat çekmişti! Evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.