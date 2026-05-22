Çöpte 33 ölü kedi bulundu! İzmir'de korkunç manzara

İzmir'de korkunç bir vahşet yaşandı. Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, dün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu.

33 KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU

Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi.

Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır