Kadın doktora feci darp: Cezasını taksit taksit ödeyecek!

İzmir'deki olay, 15 Ekim 2024'te Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık Doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı.

Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KAMERAYA YANSIDI'

Ayrıca Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı kayıtlarda görüldü.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

KARAR ÇIKTI

İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada karar çıktı. Sanık Yağmur A, doktora yönelik basit yaralama suçundan 270 gün adli para cezasına çarptırılırken, suçu kamu görevlisine ve sağlık personeline işlemiş olması sebebiyle cezası 607 gün adli para cezasına çevrildi. Sanık Yağmur A.'nın sabıkası bulunmaması nedeniyle cezası 505 gün adli para cezası karşılığı 50 bin 500 liraya çevrildi. 'Doktora yönelik hakaret' suçundan ise indirimle birlikte 530 gün adli para cezasına çarptırılan sanığın cezası 53 bin lira para cezasına çevrildi.

Sanık Yağmur A, 'doktora yönelik tehdit' suçundan 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, uygulanan indirimle ceza 11 ay 7 gün hapse, sonrasında da 33 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim, tüm para cezalarının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

Diğer tutuksuz sanık Sinem C. doktora yönelik hakaret suçundan indirimle 530 gün adli para cezası ve doktora yönelik tehdit suçundan indirimle 11 ay 7 gün gün hapis cezası alırken, her iki karar da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: DHA