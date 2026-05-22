Katlanabilir OPPO Find N6 Türkiye’de! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

OPPO’nun yeni nesil katlanabilir amiral gemisi modeli Find N6, Türkiye'de satışa çıkıyor. 8.12 inç büyüklüğünde bir iç ekrana sahip olan OPPO Find N6'nın fiyatı ve çıkış tarihi de açıkladı.

Enes Çırtlık

OPPO, yeni nesil katlanabilir amiral gemisi modeli Find N6'nın Türkiye’de satışa çıkacağını açıkladı. Şirket tarafından katlanabilir telefon kategorisinin en ince ve en hafif modellerinden biri olarak gösterilen Find N6, ekran üzerindeki kıvrım hissinin hem görsel hem de dokunsal olarak minimum seviyeye indirildiği iddiasıyla dikkat çekiyor.

İŞTE OPPO FIND N6'NIN ÖZELLİKLERİ

OPPO tarafından "Sıfır Kıvrım Hissi" olarak isimlendirilen teknolojiye sahip olan OPPO Find N6’nın iç ekranı, açıldığında 8.12 inç büyüklüğüne ulaşıyor. Telefonun dışında ise 6.62 inçlik bir dış ekran bulunuyor.

IP56, IP58 ve IP59 sertifikalarıyla suya ve toza karşı koruma sağladığı açıklanan OPPO Find N6, yine OPPO’nun iddiasına göre, TÜV Rheinland testlerinde 600 bin katlama sonrasında ekran düzlüğünü koruyor.

OPPO’nun yeni katlanabilir telefonu, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobil Platformu ve 6000mAh silikon-karbon pil ile geliyor. Buna ek olarak telefon, 80W SUPERVOOC hızlı şarj ve 50W AIRVOOC kablosuz şarj teknolojilerine sahip.

Şimdi de OPPO Find N6'nın kamera özelliklerine geçelim. Yeni nesil Hasselblad Master Kamera Sistemi ile gelen OPPO Find N6, 200MP Hasselblad ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamera ve 50MP periskop telefoto kamera ile donatılmış. Video tarafında ise telefonun üç arka kamerasının her biri 4K 60 fps Dolby Vision çekim yapabiliyor. 200 MP'lik ana kamera ise 4K 120 fps kayıt özelliğine sahip.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

OPPO, yeni amiral gemisi Find N6’nın Güneş Turuncusu ve Kozmik Titanyum renk seçenekleriyle 26 Mayıs itibarıyla 179.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla anlaşmalı satış kanallarında kullanıcılarla buluşacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oppo katlanabilir telefon
