Hastane asansörüne tekme atıp, zarar verdi; o anlar kamerada!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişi, beklediği asansörün düğmelerine tekmeler atarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asansör bakıma alındı.

"HİZMETLERİN AKSAMASINA NEDEN OLMAKTA"

Hastaneden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksamasına neden olmaktadır." denildi.

(DHA)