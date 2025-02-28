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Hastane asansörüne tekme atıp, zarar verdi; o anlar kamerada!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 12:59
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin beklediği asansöre tekme atıp, zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane asansörüne tekme atıp, zarar verdi; o anlar kamerada!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişi, beklediği asansörün düğmelerine tekmeler atarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asansör bakıma alındı.

"HİZMETLERİN AKSAMASINA NEDEN OLMAKTA"

Hastaneden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksamasına neden olmaktadır." denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt hastane suçlu
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