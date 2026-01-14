Hastane müdür yardımcısı ile sendika başkanı arasında "klima" kavgası kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastanenin müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında, hastanedeki bir klimanın arızalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü. Özübek Aktaş’ı boğazından iterken, gerginlik hastane personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Beyaz kod verildi

Yaşanan gerginliğin ardından Müdür Yardımcısı Berkay Aktaş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durumunda kullanılan ’beyaz kod’ bildiriminde bulundu. Hastaneden darp raporu alan Aktaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Furkan Özübek’in de emniyete giderek Aktaş’tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Arbede kamerada

Öte yandan, hastane koridorunda yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartıştığı, ardından fiziksel temasın yaşandığı ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

