HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hastane müdür yardımcısı ile sendika başkanı arasında "klima" kavgası kamerada

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdür yardımcısı ile bir sendika şube başkanı arasında klima arızası nedeniyle çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Şube başkanının müdür yardımcısını boğazından ittiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Hastane müdür yardımcısı ile sendika başkanı arasında "klima" kavgası kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastanenin müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında, hastanedeki bir klimanın arızalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü. Özübek Aktaş’ı boğazından iterken, gerginlik hastane personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Beyaz kod verildi

Yaşanan gerginliğin ardından Müdür Yardımcısı Berkay Aktaş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durumunda kullanılan ’beyaz kod’ bildiriminde bulundu. Hastaneden darp raporu alan Aktaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Furkan Özübek’in de emniyete giderek Aktaş’tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Arbede kamerada

Öte yandan, hastane koridorunda yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartıştığı, ardından fiziksel temasın yaşandığı ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Hastane müdür yardımcısı ile sendika başkanı arasında "klima" kavgası kamerada 1

Hastane müdür yardımcısı ile sendika başkanı arasında "klima" kavgası kamerada 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltıNevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Kastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısıKastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.