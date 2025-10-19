HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hastane önünde oksijen sızıntısı paniğe neden oldu

Bartın'da hastane önünde sızan oksijen benzerine korku filmlerde rastlanan görüntülere neden oldu. Sis tabakasını gören hasta ve yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Hastane önünde oksijen sızıntısı paniğe neden oldu

Bartın Devlet Hastanesi Acili önünde bulunan oksijen tanklarına dolum yapıldığı esnada sızan gaz, benzerine korku, aksiyon ve gerilim filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı. Zemini tamamını kaplayan oksijeni gören hasta ve yakınları ise kısa süreli panik yaşadı.

Hastane önünde oksijen sızıntısı paniğe neden oldu 1

SİS TABAKASINI GÖRENLER, GAZ SIZINTISI ZANNETTİ

Sis tabakasını görenler, gaz sızıntısı zannetti. Dolum yapan görevlilere ne olduğunu sorarak gerçeği öğrenen hasta ve yakınları, yerdeki sis bulutuna sızan oksijenden kaynaklandığını öğrenmeleri üzerine rahat nefes aldı.

Hastane önünde oksijen sızıntısı paniğe neden oldu 2

Öte yandan dolumun tamamlanarak, oksijen tankerinin hastaneden ayrılmasının ardından sis tabakası da kayboldu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, Hamas’tan 2 İsrailli rehinenin cesedini teslim alacakİsrail, Hamas’tan 2 İsrailli rehinenin cesedini teslim alacak
14 yaşındaki çocuk kurşun yağdırdı: 5 yaralı14 yaşındaki çocuk kurşun yağdırdı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bartın gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.