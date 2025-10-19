Hastane önünde oksijen sızıntısı paniğe neden oldu

Bartın Devlet Hastanesi Acili önünde bulunan oksijen tanklarına dolum yapıldığı esnada sızan gaz, benzerine korku, aksiyon ve gerilim filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı. Zemini tamamını kaplayan oksijeni gören hasta ve yakınları ise kısa süreli panik yaşadı.

SİS TABAKASINI GÖRENLER, GAZ SIZINTISI ZANNETTİ

Sis tabakasını görenler, gaz sızıntısı zannetti. Dolum yapan görevlilere ne olduğunu sorarak gerçeği öğrenen hasta ve yakınları, yerdeki sis bulutuna sızan oksijenden kaynaklandığını öğrenmeleri üzerine rahat nefes aldı.

Öte yandan dolumun tamamlanarak, oksijen tankerinin hastaneden ayrılmasının ardından sis tabakası da kayboldu.

