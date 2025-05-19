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Hastane otoparkında araçta yangın! Alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastanenin otoparkında bir otomobil alev alev yandı. Yangını polis ve sağlık ekipleri söndürdü.

Hastane otoparkında araçta yangın! Alev alev yandı

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi. Park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. O sırada Acil Servis’te bulunan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve ambulans görevlileri, yangın tüpleri ile yanan araca müdahale ettiler. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürülen aracı kontrol etti. Yangını gören vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Yangında aracın motor kısmında hasar meydana geldi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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