HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hastane şantiyesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da hastane şantiyesindeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağı 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hastane şantiyesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, Gevher Hatun Mahallesi’nde bulunan hastane ek bina inşaatının şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastane inşaatında çalışan bir grup işçi arasında ‘Yüksek sesle konuşma’ yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.U. (36) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Hastane şantiyesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı 1

POLİS KAVGAYA KARIŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLEN 4 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı inşaat alanına gelen çevik kuvvet ekibi güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı S.U. ambulansla inşaatın bitişiğinde bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi süren S.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de şantiyeye gelerek çalışma yaptı. Olaydan sonra polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hastane şantiyesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı 2

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jiletle etrafına saldırınca öldürülmüştü: 3 tutuklamaJiletle etrafına saldırınca öldürülmüştü: 3 tutuklama
Korkunç olay! 1 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı: 'Patlama sesi duydum'Korkunç olay! 1 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı: 'Patlama sesi duydum'
Anahtar Kelimeler:
Karaman hastane kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.