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Hastanede akılalmaz görüntüler: Düğmeleri tekmeleyip durdu! Suç duyurusunda bulunuldu

28.02.2025 12:07
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Siirt'te bir şahsın hastanede yaptığı akılalmaz hareketler kameraya yansıdı. Şahıs beklediği asansöre tekme atıp zarar verdi. Hastane şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hastanede akılalmaz görüntüler: Düğmeleri tekmeleyip durdu! Suç duyurusunda bulunuldu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişi, beklediği asansörün düğmelerine tekmeler atarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asansör bakıma alındı.

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HASTANEDEN SUÇ DUYURUSU

Hastaneden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksamasına neden olmaktadır" denildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hastane asansör
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