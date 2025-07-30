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Hastanedeki bıçaklı saldırı kamerada

Şanlıurfa'da acil serviste görevli doktor ve güvenlik görevlisinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanedeki bıçaklı saldırı kamerada

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Elindeki bıçakla hastaneye giden İbrahim Halil K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle acil serviste görevli güvenlik personelini boğazından bıçakladı. Saldırgan daha sonra Acil Servis Doktoru İsmail A.'yı da boğazından bıçakladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti. Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı. Görüntülerde, zanlının kaçarken koridorda bu kez acil servis doktoru İsmail A.'yı boğazından bıçakladığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan saldırgan, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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