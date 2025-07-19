Hastanedeki fotoğraf karesi Türkiye'nin gündemine oturdu! Ablası gözyaşlarına boğuldu, Epözdemir'den tahliye çağrısı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve Silivri'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken; dün kaydedilen bir görüntü kısa sürede gündem yarattı.

YÜREK BURKAN FOTOĞRAF

Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık mahkumlar koğuşu penceresinde, annesi Gülseren Çalık ise hastane önünde beklerken görüntülendi.

TELE 1'den Ersin Eroğlu, Çalık'ın mahkumlar koğuşu penceresindeki görüntüsü ile annesi Gülseren Çalık'ın ise hastane önünde bekleyişini sürdürdüğü kareleri paylaştı.

GÖZYAŞLARIYLA SESLENDİ: "YALVARIYORUM SİZE"

Sözcü Tv yayınına bağlanan Murat Çalık'ın ablası, gözyaşlarıyla yetkililere seslendi:

"Merhamete ve vicdana davet ediyorum. Adalet Bakanım, Cumhurbaşkanım, yalvarıyorum size. Daha da bir şey diyemiyorum. Kardeşim iyi değil."

BİR AÇIKLAMA DA EPÖZDEMİR'DEN

Söz konusu görüntüler kısa sürede Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasına girerken, söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili bir açıklamada Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Epözdemir, Çalık için tahliye çağrısında bulundu:

"MEHMET MURAT ÇALIK EVLEVİYETLE TAHLİYE EDİLMELİDİR"

"Hiç bir şey bir annenin buğulu gözlerinden, endişeli yüreğinden ve ürkek ellerinden daha önemli olamaz! Tutukluluğun ve cezaların hakça, insan onuruna ve sağlığına yaraşır olması, ceza hukukunun temel ve evrensel prensibidir. Mehmet Murat Çalık evleviyetle tahliye edilmelidir."