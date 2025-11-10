HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor

Diyarbakır'a tedavi için sevk edilip hastaneden kaçan kayıp polisi memurunu arama çalışmaları 6'ıncı gününde devam ediyor. Kayıp polis , Ankara ve Hatay'dan gelen kurbağa adamlar tarafından aranıyor

Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail T. (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor 1

DOKTORLARDAN İZİNSİZ HASTANEDEN AYRILDI

Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail T., doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrıldı. İsmail T.'den haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor 2

ÇOK SAYIDA EKİP ARIYOR

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekiplerince hastane çevresi ile Dicle Nehri'nde ve nehrin yakınında bulunan göletlerde arama çalışması yapılıyor. Ankara ve Hatay'dan gelen kurbağa adamlar bölgede çalışmalara katıldı.

Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor 3

Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da mikserden taşan beton asfalt yola döküldüElazığ’da mikserden taşan beton asfalt yola döküldü
İstanbul için uyarı! Bu geceden itibaren başlıyorİstanbul için uyarı! Bu geceden itibaren başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.