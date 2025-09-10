HABER

Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir kişi, 5'inci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Şahsın intihar ettiği öğrenildi.

Olay, 22.00 saatlerinde Umuttepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Rasim Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

09 Eylül 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Kocaeli hastane
