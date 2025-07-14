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Hastaya giden ambulansa saldırı! Sağlık çalışanlarını darp ettiler...

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir vakaya müdahale eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, hasta yakınlarının fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Olayda ambulanstaki tıbbi malzemeler zarar gördü.

Hastaya giden ambulansa saldırı! Sağlık çalışanlarını darp ettiler...
Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt 3 (MAŞTİ) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlık ekibi, saat 21.30 sularında Karakavak Mahallesi’ndeki bir vakaya müdahale etmek üzere olay yerine gitti.

Hastaya giden ambulansa saldırı! Sağlık çalışanlarını darp ettiler... 1

EKİPMANLAR ZARAR GÖRDÜ

Müdahale sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından sağlık çalışanlarına fiziki ve sözlü saldırıda bulunuldu. Saldırı sonucunda ambulans içerisindeki tıbbi ekipmanlar da zarar gördü.

Hastaya giden ambulansa saldırı! Sağlık çalışanlarını darp ettiler... 2

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklama yapan Malatya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cezmi Karaca, "İnsan hayatını kurtarmak için gece gündüz demeden büyük fedakârlıkla görev yapan sağlık personellerimize yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Karaca, sağlıkta şiddetin son bulduğu, güvenli çalışma ortamlarının sağlandığı bir geleceğin en temel beklentileri olduğunu vurguladı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ambulans saldırı
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