Hastaya ulaşmak için 4 saat boyunca yol açıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hastaya ulaşmak için seferber olan ekipler 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşabildi.Sincik ilçesi Zeynalaslan Mahallesi Peyizge mezrasındaki Yahya Aktan isimli vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hastaya ulaşmak için seferber olan ekipler 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşabildi.

Sincik ilçesi Zeynalaslan Mahallesi Peyizge mezrasındaki Yahya Aktan isimli vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. Sağlık ekipleri yola çıktı ancak kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede ilerleyemedi.

Bunun üzerine belediye ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Ekiplerin zorlu mücadelesi 4 saat sürdü. Ambulans iş makinesinin yardımı ile hastaya ulaştı. Hastayı alan sağlık görevlileri hastayı Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hastane
