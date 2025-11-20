Hatalı sollama kaza getirdi: 2 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Köşk Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinanpaşa Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen otomobile, hızlı olduğu ve aracın sağından geçmek istediği iddia edilen plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır