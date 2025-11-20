HABER

Hatalı sollama kaza getirdi: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre hatalı geçiş yapmak isteyen motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Köşk Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinanpaşa Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen otomobile, hızlı olduğu ve aracın sağından geçmek istediği iddia edilen plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

