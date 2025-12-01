Hatay 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Antakya'da hava az bulutludur. En düşük sıcaklık 8.3°C'yi, en yüksek sıcaklık ise 18°C'yi bulmaktadır. Samandağ'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 15.6°C, en yüksek sıcaklık 19.1°C olarak öngörülmektedir. Belen ve Defne ilçelerinde açık ve güneşli hava hâkimdir. En düşük sıcaklıklar 10.3°C ve 12.8°C olarak tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklıklar ise sırasıyla 17°C ve 20.6°C’dir.

2 Aralık Salı günü Hatay genelinde hava kapalı ve bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 7.9°C, en yüksek sıcaklık 18°C civarında seyredecektir. 3 Aralık Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. En düşük sıcaklık 8.4°C, en yüksek sıcaklık ise 18.2°C öngörülmektedir. 4 Aralık Perşembe günü hava biraz daha ısınacak. En düşük sıcaklık 11.5°C, en yüksek sıcaklık ise 18.6°C seviyelerine ulaşacaktır. 5 Aralık Cuma günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 10.9°C, en yüksek sıcaklık ise 15.7°C tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Gün içinde hava ılıman hale gelse de ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Nem oranı yüksek olan günlerde kıyı bölgelerinde rahatsızlık hissedilebilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak faydalı olacaktır.