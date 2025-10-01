Hatay 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 19°C civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif esintiler şeklinde eserse, hava koşulları rahatsız edici olmayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 30°C olacak. 3 Ekim Cuma günü de sıcaklığın 30°C civarında olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gerekir. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketmek de sağlıklı kalmak için faydalıdır. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlığınız için faydalı olacaktır.