Hatay 02 Aralık Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Antakya'da sıcaklık 20°C, İskenderun'da ise 20.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranları %76 ile %87 arasında değişecek. Rüzgar hızları 3.7 km/sa ile 11.2 km/sa arasında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı ise 17:20 olarak hesaplanmıştır.

3 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız önerilir. 5 Aralık Cuma günü beklenen hafif yağmur için şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanız önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanın. Bol su içmeyi de unutmayın.