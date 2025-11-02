HABER

Hatay 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 2 Kasım 2025 hava durumu değişkenlik göstermektedir. Antakya'da parçalı bulutlu, Kırıkhan'da güneşli ve Arsuz'da kapalı hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 28°C arasında değişirken, 3 Kasım'da daha sıcak günler yaşanacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumu tahminlerini takip etmesi önemlidir. Ani nelere karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri bulundurmak önem arz ediyor.

Hatay'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Antakya'da hava parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olarak beklenmektedir. Kırıkhan'da hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 14.8°C tahmin edilmektedir. Arsuz'da ise hava kapalı ve bulutlu. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 24.6°C öngörülmektedir.

3 Kasım Pazartesi günü hava daha ısınacaktır. Antakya'da en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 15°C olarak beklenmektedir. 4 Kasım Salı günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 11°C arasında değişecektir. 5 Kasım Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcaklıklar 29°C ile 12°C arasında seyredecektir. 6 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 28°C ile 12°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması beklenmektedir. Ayrıca, hava koşullarının değişkenlik göstermesi de olasıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önerilir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Hatay
