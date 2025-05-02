Hatay 02 Mayıs Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 26°C'ye kadar yükselebilir. 5 Mayıs Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemli. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

5 Mayıs Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle su birikintilerinden uzak durmalısınız. Düşük bölgelerdeki alanlardan kaçınmak da önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumalısınız.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Planlarınızı güncel bilgilere göre ayarlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından önem taşır.