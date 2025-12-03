Hatay 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü Hatay'da hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyreder. Kıyılarda nem oranı yüksek. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Toroslar'da hafif bulut geçişleri görülebilir. Ancak yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı 23-25°C seviyelerinde olacak.

4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C civarına düşecek. 5 Aralık Cuma günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C seviyelerinde kalacak. 6 Aralık Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 13°C seviyelerine gerileyecek.

Bu dönemde hava koşullarını dikkate almak gerekiyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artışı olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemli. Ayrıca bol su içmeleri faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması deniz suyu sıcaklığını uygun seviyelerde tutacak. Bu, denize girmeyi planlayanlar için avantaj sağlıyor. Ancak 7 Aralık Pazar günüki sağanaklar nedeniyle dikkatli olunmalı. Açık hava etkinliklerini planlayanların hava durumunu takip etmeleri önerilir. Gerekirse planlarını ertelemeleri veya kapalı alanlara yönelmeleri faydalı olacaktır.