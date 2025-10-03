Hatay 03 Ekim Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu benzer özellikler gösteriyor. Antakya'da hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. İskenderun'da sıcaklık 29°C olarak tahmin ediliyor. Kırıkhan'da en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Hassa'da ise sıcaklık 28°C olarak öngörülüyor. Kumlu'da hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Bu veriler, Hatay genelinde sıcak ve güneşli bir gün yaşanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Hafta başında ise sıcaklıkların 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu durum, Hatay'da sıcak ve güneşli bir hava beklendiğini gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gerekir. Bol su içmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşin etkisini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.