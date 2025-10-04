Hatay 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 19°C ile 33°C arasında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı hakim olacak. Açık hava koşulları beklentisi var. Rüzgarın hızı saatte 12 km civarında olacak. Nem oranı da %43 civarında tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklıklar 18°C ile 31°C arasında değişecek. 6 Ekim Pazartesi günü ise sıcaklıklar 17°C ile 30°C olacak. Hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Bu sıcak günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlarken güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olunmamalı. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Rüzgar hafif esiyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hassas gruplar dikkatli olmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar risk altındadır. Sıcak çarpması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemli. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek önerilir.

Bu sıcak günlerde serinlemek için klimalı mekanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Serinletici içecekler tüketmek de rahatlama sağlar.