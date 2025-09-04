Hatay 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında, gece ise 22°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden 12 km/s hızla esecek.

İlerleyen günlerde, 5 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 34°C, 6 Eylül Cumartesi günü 34°C ve 7 Eylül Pazar günü 33°C civarında olacak. Nem oranı %71 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden 12-13 km/s hızla esecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle hassas bünyeler için sağlık riskleri oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması sağlar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önerilir. Sağlık durumlarını yakından izlemeleri önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlamak, nem oranını kontrol altında tutmak yaşam kalitesini artırır. Serinletici önlemler de alınmalıdır.