Hatay 04 Kasım Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 4 Kasım 2025 Salı günü, sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra bulutların dağılması ve sıcaklıkların hafifçe yükselmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Kasım Çarşamba ve 6 Kasım Perşembe günlerinde sıcaklıklar 28-30°C civarında seyredecek. Zaman zaman bulutlu hava durumları görülecek.

Bu dönemde sabah saatlerindeki hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları arttığında dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirenlerin tedbir alması gerekecektir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil kalması beklenmektedir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Olası sürprizlere karşı bu durum önlem almaya yardımcı olur.